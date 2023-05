Myszki i klawiatury Logitech naprawimy sami. Dzięki zamiennym częściom iFixit

Dla nas, użytkowników jest to równoznaczne, z tym że w przypadku uszkodzenia naszego sprzętu, nie będzie trzeba iść do sklepu po nowy (i wydawać przy tym dodatkowej gotówki), tylko zamówić odpowiednią część i pobrać schemat do naprawy. I będą to oficjalne zamienniki, stworzone z myślą o określonych modelach.