Acer Predator Triton 16 to przykład, że nie każdy laptop dla graczy musi krzyczeć, że jest dla graczy

Najciekawsze jest jednak to, że laptop ma na pokładzie łączność WiFi 7, która nie jest jeszcze standardem. Technologia może zapewnić prędkość pobierania do 5,8 Gb/s co faktycznie robi wrażenie.



Acer Swift Edge 16 w podstawowej wersji będzie kosztował 1199 euro (ok. 5400 złotych).