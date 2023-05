AMD nie boi się boga i mówi: nasze nowe procki pokonały Apple M2. Mamy uwierzyć tym wykresom

W przypadku gamingu jest całkiem dobrze. Choć seria Ryzen 7040U dedykowana jest energooszczędnym ultrabookom, to bez problemu na laptopie z Ryzenem 7 7840U powinniśmy odpalić CS:GO, League of Legends, Far Cry 6, czy SOTR. W niższych detalach graficznych nawet układ powinien poradzić sobie z Cyberpunkiem 2077.



Procesory powinny trafiać do laptopów popularnych producentów już w tym roku.