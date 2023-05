Wolisz duży czy lekki laptop? Z Acerem Swift Edge 16 nie trzeba wybierać

Właściwie jedyne, co mogłoby być jeszcze lepsze, to jeszcze lepsza klawiatura i może jeszcze wypasione głośniki. Na tym jednak niedostatki tego komputera się w zasadzie kończą. Jest bardzo dobrze wykonany, jest bardzo lekki i smukły. Wykorzystuje nowoczesną platformę Ryzen, więc jest też przy tym wydajny, cichy (chyba że pod wysokim obciążeniem) i zapewnia sprawną pracę nie tylko z aplikacjami biurowymi, ale również i do obróbki multimediów. Nawet z częścią gier sobie poradzi. Zapewniając przy tym wyświetlacz niemal bezkonkurencyjny. To 16-calowy laptop klasy premium, czyli dokładnie taki sprzęt, za jakim się oglądam. Na dziś mój 15-calowy notebook ma się nadal dobrze, głupio byłoby go teraz wymieniać. Gdyby jednak wyzionął ducha, Swift Edge 16 znajdowałby się na krótkiej liście komputerów, którymi mógłbym go zastąpić. Jeśli chciałbyś się przekonać, jak u Ciebie sprawdzi się Swift Edge 16, możesz go kupić w sklepie x-kom za 6349 zł.