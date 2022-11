Co to jest Wi-Fi 7? Twój następny telefon będzie to obsługiwał

Wi-Fi 7 (802.11be) to nowy standard łączności bezprzewodowej Wi-Fi. Ma zastąpić aktualnie najnowszy, czyli Wi-Fi 6E (802.11ax). Dużo cyferek i dziwnych oznaczeń, ale co to właściwie oznacza? Właściwie to samo co zawsze. A więc jeszcze szybsze nawiązywanie połączeń, jeszcze większa liczba możliwych urządzeń w ramach jednej sieci, jeszcze wyższa przepustowość sieci. Ale jak z tego skorzystać?