Zwykły/niezwykły laptop. Testuję odświeżonego Huawei Matebook D15

Huawei odświeżył nieco swojego 15-calowego MateBooka do wersji 2022 - zmiany nie są gigantyczne, ale większa bateria i lepsza wydajność z pewnością warta jest wspomnienia. No i to wciąż znakomity laptop do różnych zadań i to w każdych warunkach.



Sam na co dzień używam laptopa z ekranem 14-cali, który był dla mnie optymalnym wyborem sprzętu, który mogę zabrać ze sobą wszędzie. Przez ponad tydzień zastępował go Huawei Matebook D15 2022 - nie odstępował mnie na krok i poddawałem go takim samym zadaniom, jak gdybym użytkował swój własny sprzęt.