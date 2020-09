Huawei Watch GT 2 Pro to ulepszona wersja wydanego rok temu Huaweia Watch GT2. Nie różnią się one przesadnie specyfikacją i możliwościami, ale tylko model z dopiskiem „Pro” mogę nazwać pełnoprawnym zegarkiem z segmentu premium.

Piszę o tym już na wstępie, ponieważ w sieci natknąłem się na opinie twierdzące, że 1399 zł za Huaweia Watch GT2 Pro to zdecydowanie za dużo, skoro za 799 zł można mieć podobnie wyposażonego Huaweia Watch GT2. Jest to słuszny punkt widzenia z perspektywy geeka, ale pamiętajmy, że mamy tutaj do czynienia nie tylko z technologicznym gadżetem. Huawei Watch GT2 Pro to także, a może przede wszystkim, bardzo ładne akcesorium modowe, które w końcu potrafi zastąpić tradycyjny zegarek.

Nie zrozumcie mnie źle, dotychczasowe zegarki Huaweia uważam za jedne z najładniejszych modeli na rynku. Ich kształt i tarcze solidnie udawały klasyczne zegarki, jednak korzystając z nich czuło się, że ma się do czynienia z elektronicznym gadżetem, w dodatku takim, który ma kosztować mniej niż 1000 zł. Dodatkowo niefortunne uderzenie o kant ściany, barierkę czy zwykłe użytkowanie sprawiały, że urządzenia te dosyć łatwo nadgryzał ząb czasu.

Huawei Watch GT2 Pro teraz to zmienia.

Jest on bowiem świetnie wykonany, co przekłada się też na jego wygląd i poprawia ogólny feeling zegarka. Aluminiowa koperta została zastąpiona przez tytanowy odpowiednik, szkło szafirowe zajęło miejsce szkła hartowanego, zaś plecki, część stale stykająca się z naszą skórą, wykonano teraz z ceramiki, a nie plastiku. Skórzany pasek też wygląda na porządniejszy niż kiedyś, choć może to być złudzenie.

To nie koniec większych różnic, ponieważ Huawei Watch GT2 w końcu wspiera ładowanie bezprzewodowe w standardzie Qi. Oznacza to, że na zegarku nie znajdują się żadne piny i można go kłaść na ładowarce pod dowolnym kątem, a także uzupełniać braki energii za pomocą ładowarek innych producentów lub smartfonów wyposażonych w funkcję ładowania zwrotnego. Jest to jedna z niewielu rzeczy, których autentycznie brakowało mi w smartwatchach Huawei.

To po prostu Huawei Watch GT2 w wersji premium.

Z mniejszych rzeczy dodano tu trzy nowe tryby aktywności, czyli snowboard, narciarstwo oraz golf (nawet one pasują do zegarka premium, prawda?). Pomijając wyżej wymienione aspekty, Huawei Watch GT2 Pro jest dokładnie tym samym modelem co Watch GT2 w wersji 46 mm. W obu sprzętach mamy 1,39-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 454 x 454 piksele, procesor Kirin A1, GPS, akumulator 455 mAh zapewniający nawet dwa tygodnie pracy bez ładowania, 32 MB pamięci RAM oraz 4 GB pamięci flash.

Oba zegarki pozwalają też na podglądanie pogody, dostęp do powiadomień, sprawdzanie aktywności, monitorowanie snu, prowadzenie rozmów telefonicznych z poziomu zegarka (przy telefonie połączonym za pomocą Bluetooth), sterowanie muzyką lub serwisem streamingowym. Nie zabrakło tu też możliwości mierzenia poziomu stresu, tętna, a także nasycenia krwi tlenem. Oczywiście nie wymieniłem tu wszystkich funkcji zegarka, bo liczba ich jest absurdalnie duża. Żeby zapoznać się z nimi wszystkimi, najlepiej pomacać zegarek w sklepie lub chociaż wejść na stronę produktową.

Lepiej zatem będzie opisać, czego brakuje. Otóż zegarki Huaweia, w tym Watch GT2 Pro, nie obsługują płatności zbliżeniowych, mimo że mają chip NFC, nie są dostępne też w wersji eSIM działającej w pełni bez telefonu. Z kolei system LiteOS nie pozwala na instalację aplikacji firm trzecich, przynajmniej na razie. Bowiem według nieoficjalnych i niepotwierdzonych doniesień Watch GT2 Pro ma być pierwszym zegarkiem Huaweia z taką opcją, więc zastosowany tu system LiteOS ma się trochę otworzyć.

Czy warto kupić Huawei Watch GT2?

Ten akapit będę pisał zakładając, że lubicie smartwatche Huaweia i znacie dotyczącą ich filozofię. Wizja smartwatcha autorstwa Huawei jest bowiem inna niż Samsunga i Apple. Na pierwszym miejscu stawia czas pracy bez ładowania kosztem ładnych animacji i ogromnej liczby różnorodnych funkcji. Huawei skupia się na najbardziej potrzebnych możliwościach smart zegarka, dodaje ogrom funkcji sportowych oraz czas bez ładowania wynoszący nawet dwa tygodnie. Wiele osób mówi dlatego, że smartwatche Huawei to tak naprawdę bardzo zaawansowane opaski sportowe w kształcie zegarka i coś w tym jest.

Mi ta filozofia bardzo się podoba, jestem jej zwolennikiem. Jeżeli i wy należycie do tego grona, możecie rozważyć kupno Huaweia Watch GT2 Pro. To sprzęt wysokiej klasy, wykonanego z najlepszych możliwych materiałów, który będzie pasował nie tylko do dresowej bluzy, ale też znacznie elegantszej kreacji. Wtedy wydanie 1399 zł na Huawei Watch GT2 Pro będzie miało sens, bo w mojej opinii jest to jeden z najładniejszych smart zegarków na rynku. Jeżeli jednak nie przywiązujecie do jakości wykonania i wyglądu wielkiej wagi, możecie śmiało wybrać Huaweia Watch GT2 bez Pro za 799 zł, bo możliwości obu zegarków są bardzo zbliżone.