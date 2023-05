W tym miejscu zobaczysz Głowę Demona. Oto gwiazdozbiór Perseusza

Algol (β Persei) to gwiazda zmienna w gwiazdozbiorze Perseusza, druga co do jasności w tej konstelacji. Jej nazwa pochodzi od arabskiego słowa Ra᾽s al Ghul oznaczającego "głowa demona", ponieważ regularnie zmienia swoją jasność z powodu zaćmień. Algol jest układem potrójnym, składającym się z dwóch blisko położonych gwiazd typu B i K oraz trzeciej gwiazdy typu A, oddalonej od nich o około 2,7 au. Gwiazdy typu B i K okrążają się wzajemnie co 2,87 dnia i tworzą układ spektroskopowo podwójny. Gdy jaśniejsza gwiazda typu B jest zakrywana przez słabszą gwiazdę typu K, jasność Algola spada z 2,1 do 3,4 magnitudo.