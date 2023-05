Dla tych, którzy nie są zaznajomieni z tematem, Major w grze Counter-Strike: Global Offensive to najważniejsze rozgrywki w roku, coś na kształt połączenia Ligi Mistrzów, Wimbledonu i końcówki sezonu Formuły 1. To najwyższa klasa rozgrywek. A co tak wyjątkowego wydarzyło się w tym roku?