Polak jedzie na rowerze do Paryża kibicować Polakom w turnieju CS:GO. Jeszcze nie dojechał, a Polacy odpadli

Co to oznacza dla zwykłego widza, który chciałby obejrzeć profesjonalne mecze CS-a? Otóż Blast Paris Major 2023 jest ostatnim turniejem Major w CS:GO. Następne będą rozgrywane w CS2, co oznacza, że do końca tego roku nie doświadczymy już żadnego tak ważnego wydarzenia.



Kolejny Major odbędzie się w Kopenhadze i będzie to PGL CS2, zaplanowany na marzec 2024 roku. To oznacza prawie 10-miesięczną przerwę dla fanów.