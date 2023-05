Rząd będzie straszył cię skuteczniej. Jest nowy plan na alerty RCB

I to teraz ma się zmienić. Komunikaty i ostrzeżenia będą wysyłane poprzez technologię cell broadcast. Wiadomość w ramach cell broadcast jest emitowana przez wskazane stacje bazowe w sieci ruchomej, a nie wysyłana do wskazanych urządzeń końcowych. W praktyce oznacza to, że szybko może dotrzeć do wielu użytkowników, nawet gdy ci mają słaby zasięg sieci komórkowej i nie mają aktywnego pakietu danych. Zamiast wspomnianych dwóch godzin ostrzeżenie dotrze dosłownie po kilku sekundach.