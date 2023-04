Social media zabronione? To całkiem realne. Lepiej już się przygotować

Nie ma wąpliwości, że fundament dla wiarygodności (i niezależności!) biznesu w internecie daje własna strona www (tutaj sprawdzisz, jak możesz ją stworzyć). Co nie znaczy, by rezygnować z social mediów. Co to, to nie. Tik Tok, Facebook, Instagram, Twitter dają możliwość dotarcia do bardzo odmiennych grup odbiorców. Bez względu na to, jaki rodzaj działalności prowadzimy i kim są nasi klienci, media społecznościowe w działaniach marketingowych to must have.