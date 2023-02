Składane smartfony to wstęp. Czekam na urządzenie totalne, rodem z serialu Westworld

Patrząc z perspektywy dzisiaj dostępnej technologii, to taka wizja urządzenia komputerowego wydaje mi się dużo bardziej realna do masowego wdrożenia aniżeli okulary VR/AR, które mielibyśmy nosić nonstop na głowie. Mamy tu bowiem formaty, które znamy, które zrobiły furorę skutkującą sprzedażą liczoną w miliardach sztuk każdego roku. Popularyzacja urządzenia łączącego cechy trzech nie oznaczałyby rewolucji społeczno-kulturowej, tak jak musiałoby to mieć miejsce z okularami VR/AR.



Co ciekawe, gdy pierwszy raz zobaczyłem te urządzenia w serialu Westworld w 2016 r., to wydawały mi się kosmicznie odjechane, zupełnie niemożliwe do szybkiego wdrożenia w realnym życiu. Dziś, na początku 2023 r., wcale mi się już tak nie wydaje.



Jesteśmy bliżej niż dalej debiutu tego typu urządzeń.