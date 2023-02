W Samsungu Galaxy S23 Ultra po zabawie rysikiem chowa się go do slotu i nie ma ryzyka jego utraty. Tymczasem do Folda trzeba albo dokupić specjalne etui, albo nosić go oddzielnie. Nie muszę chyba dodawać, że to prędzej niż później skończy się jego zgubieniem. Brak slotu oznacza, że fani, którzy od dwóch generacji czekają na taką funkcję, będą musieli poczekać kolejny rok. W zamian za to klienci dostaną znacznie cieńsze urządzenie.