Huawei Pocket S to najtańszy składany telefon. Czy to wystarczy?

Składane telefony tanieją. Przestają być kosmicznie drogą technologią dla ludzi, którzy chcą się wyróżniać i mają do tego odpowiednio gruby portfel. Im coś jest powszechniejsze, tym lepiej dla nas. Żyjemy w czasach, gdy flagowe telefony kosztują góry pieniędzy, w teorii oferują coraz więcej, a pomimo tego coraz trudniej znaleźć uzasadnienie do corocznej wymiany na nowszy model. Tymczasem gdzieś z boku rozwija się składana gałąź smartfonów, co powinno cieszyć każdego, komu leży na sercu rozwój telefonów. W końcu po latach doczekaliśmy się czegoś ciekawszego niż bitwa na cyferki. Huaweiu musisz.