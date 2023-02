Naukowcy odwrócili bieg czasu. Ale nie tak jak myślisz 

Wyniki całego eksperymentu przeprowadzonego przez naukowców z Austriackiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu Wiedeńskiego zostały opublikowane właśnie w serii sześciu artykułów naukowych.



Żeby wszystko było jasne: nie jest tak, że schodząc do poziomu kwantowego naukowcy odkryli, w jaki sposób cofnąć się w czasie, choć tak na pierwszy rzut oka może brzmieć większość artykułów opisujących osiągnięcie. Nie zmienia to faktu, że - jak donosi El Pais - badaczom udało się opracować swoisty protokół przywracania stanu układu kwantowego do stanu poprzedniego. W eksperymencie wyemitowany przez źródło foton przechodził przez kryształ. Naukowcom udało się już po przejściu przez kryształ przywrócić foton z powrotem do stanu sprzed tego przejścia. Co ważniejsze, naukowcy byli w stanie przywrócić stan, którego uprzednio nie obserwowali i tym samym go nie znali.