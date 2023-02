Half-Life ze śledzeniem promieni. A ja coraz smutniejszy

Modyfikacja do gry ma charakter nieoficjalny i powstała bez wiedzy jej twórców. Jak nietrudno się domyślić, znacząco zwiększa ona wymagania gry (trzeba mieć co najmniej kartę RTX 2000 lub Radeon 6000). Trzeba też posiadać oryginalną kopię gry. By zainstalować modyfikację, należy udać się na stronę autora, pobrać ją, wypakować do folderu gry i uruchomić plik xash3d.exe. Na szczęście nie trzeba ręcznie edytować żadnych plików konfiguracyjnych. Modyfikacja wprowadza też obsługę Nvidia DLSS.