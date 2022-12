Tak wygląda Xiaomi Sound Pro. Zapowiada się smakowicie

Po rzuceniu rękawicy Thermomiksowi, Xiaomi postanowiło kontynuować swój marsz po zdobycie jak największej liczby klientów w kolejnych segmentach osadzonych przez naprawdę mocnych graczy. Do tej pory, gdy użytkownik szukał inteligentnego głośnika, to szedł po Sonos One albo po Amazon Echo Dot lub ostatecznie po Apple HomePoda. Xiaomi miało tylko budżetowy głośnik Mi Smart Speaker, który nie interesował ludzi, którzy szukali najlepszej jakości dźwięku i największych możliwości. Tym razem ma się to zmienić za sprawą nowego produktu.