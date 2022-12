Xiaomi 13 pojawi się za kilka dni. Wiemy o nim wszystko

Xiaomi 13 pochwali się wyświetlaczem OLED E6 produkcji Samsunga. Jego przekątna to 6,36 cala, rozdzielczość to 1,5K, a obsługiwana częstotliwość odświeżania wynosi 120 Hz. Trzynastka będzie występować z dwoma wariantami wykończenia - szklanym i skórzanym. Ten pierwszy waży 189 g, a jego wymiary to 152,8 x 71,5 x 7,98 mm. Skórzany waży 185 g i różni się nieznacznie grubością - wynosi ona 8,1 mm. Pojemność baterii wynosi 4500 mAh. Naładujemy ją przewodowo z mocą do 67 W i bezprzewodowo z mocą do 50 W.