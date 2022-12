Polak stworzył narzędzie, które pozwala uciec od Elona Muska. Fala banów trafiła go rykoszetem

Najzabawniejsze jest to, że wcześniej weryfikacja w moim przypadku nie była możliwa. Narzędzie Polaka jakoś nie mogło poprawnie odczytać mojego wpisu z Twittera, mimo że moje konto na Mastodonie zostało zweryfikowane. Teraz się udało i zyskałem dostęp do bazy osób z Twittera, które obecne są również na Mastodonie. Dzięki temu mogę bez obaw polecić mam Twittodona. To nie tylko darmowe i bezpieczne (cały proces nie wymaga podawania żadnych danych do logowania lub dawania dostępu aplikacjom trzecim), ale po prostu skuteczne i działające narzędzie.