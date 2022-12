Zakazali urzędnikom korzystania z TikToka. Tajwan mówi głośno: to szkodliwy produkt

Szkopuł w tym, że właściciel Tik Toka ByteDance do tej pory nie otworzył swojego oddziału lub biura w Tajwanie i dlatego nie podlegał tej regulacji. Za to spore kontrowersje budzi fakt, że udziały w nim posiada państwowa China Network Television. Owszem jest to tylko 1 proc., ale dla tajwańskich polityków to wystarczająco dużo, by uznać właściciela Tik Toka za powiązanego z Chińską Partią Komunistyczną.