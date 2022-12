Ciekawskie niedźwiedzie w opuszczonej radzieckiej wiosce. To zdjęcie wygrało prestiżowy konkurs

Nature Photographer of the Year to święto piękna fotografii przyrodniczej. Co roku gromadzi tysiące utalentowanych twórców, którzy rywalizują o główną nagrodę pieniężną oraz prestiż w środowisku fotografów przyrody. Co roku są też niesamowitym źródłem inspiracji. Prezentujemy wam najciekawsze klatki z konkursu, ale na stronie naturephotographeroftheyear.com znajdziecie ich jeszcze więcej. Warto zajrzeć.