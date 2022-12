To już oficjalne! James Webb dostrzegł najodleglejsze znane galaktyki

Wyniki obserwacji wskazują, że widzimy owe galaktyki takimi, jakie były 13,4 mld lat temu, a więc wtedy, kiedy wszechświat miał zaledwie 350 mln lat. Warto tutaj zwrócić uwagę na to, że skoro widzimy galaktyki w czasach, kiedy wszechświat miał zaledwie 350 mln lat, to musiały one powstać jeszcze wcześniej.