Opanujmy fuzję jądrową, a potem wpakujmy taki napęd do statku kosmicznego

Nikołaj Kardaszow, rosyjski astronom w 1964 roku zaproponował sporób klasyfikacji zaawansowania technicznego cywilizacji opierający się o ilość wykorzystywanej przez poszczególne cywilizacje energii. Nie wdając się w szczegóły, cywilizacja typu I wykorzystuje pełne zasoby energii dostępne na planecie, cywilizacja typu II wykorzystuje całą energię emitowaną przez gwiazdę centralną układu planetarnego, a cywilizacja typu III wykorzystuje wszystkie zasoby galaktyki. Jak można się spodziewać, nasza cywilizacja znajduje się raczej na początku tej drogi, bowiem jej stopień zaawansowania szacuje się gdzieś na 0,7. Futuryści przekonują, że ludzkość dojdzie do typu II za jakieś 700-800 lat, a do typu trzeciego za 10 000 lat. Oczywiście o ile ludzkość wcześniej nie zrobi tego, co najlepiej umie. Sami wiecie o co chodzi.