Podczas fuzji jądrowej uzyskali więcej energii niż zużyli. Godziny dzielą nas od rewolucji energetycznej

Jeżeli to wszystko prawda, to mamy do czynienia z kolosalnym przełomem, który może zmienić nasz świat nie do poznania. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić jak wyglądałby świat, gdyby cały świat miał dostęp do nieograniczonej ilości energii. Wydobywanie paliw kopalnych praktycznie straciłoby sens. Układ sił na świecie by się całkowicie zmienił. Bliski Wschód i Rosja straciłyby swoje najważniejsze atuty w rozgrywkach geopolitycznych. Codzienne życie milionów ludzi także by się zmieniło. Motoryzacja oparta o silniki spalinowe przeszłaby do muzeów. Samochody elektryczne stałyby się jedynymi wartymi uwagi.