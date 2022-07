Malutki reaktor fuzji jądrowej zmieści się w garażu. Koniec z wysokimi rachunkami za prąd

Na całym świecie trwa wyścig między największymi potęgami o to, komu pierwszemu uda się wytworzyć energię w procesie fuzji jądrowej na tyle wydajnie, aby po odjęciu kosztów jej wytworzenia wciąż pozostawał nadmiar energii do wykorzystania. Kiedy już się to komuś uda, staniemy u progu fundamentalnej zmiany w rozwoju naszej cywilizacji. Póki co efekty fuzji jądrowej, do której dochodzi w centrum Słońca, gwarantują nam przynajmniej warunki sprzyjające do życia.