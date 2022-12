Naukowcy już pracują nad elektrownią fuzyjną. Kiedy powstanie pierwsza?

Grantem na budowę elektrowni zainteresowanych jest co najmniej 15 różnych spółek. Departament Energii chce przeznaczyć 50 mln dol. na budowę elektrowni. Optymistyczny plan zakłada, że elektrownia powinna rozpocząć pracę na początku lat trzydziestych. Warto jednak tutaj zauważyć, że 50 mln dol. to bardzo mały grant w stosunku do potrzeb, a do realizacji zadania naukowcy muszą jeszcze poradzić sobie ze skalowaniem technologii. Jakby nie patrzeć energia netto wygenerowana w historycznym eksperymencie pozwoliłaby do zagotowania co najwyżej kilku litrów wody, czyli nie kojarzy się przesadnie ze słowem elektrownia.