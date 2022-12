Dwa miliardy kary. Tyle płacą twórcy Fortnite za układ przycisków i złą umowę

Przy aktualnym kursie daje to nam 2,3 miliarda (!) złotych. To niemal tyle, ile wynosi najnowsza dotacja ze środków publicznych na propagandowe media państwowe za cały rok. To także więcej niż wynoszą budżety nawet największych i najdroższych współczesnych gier wideo. Ugoda z Federalną Komisją Handlu na pewno zaboli Epica, co firma najprawdopodobniej odbije sobie przy pomocy cyfrowego sklepu w Fortnite.