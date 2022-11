Samsung Galaxy Tab S8 to pierwszy tablet z Androidem 13. Są dwie ważne nowości

To bardzo dobry ruch i jednocześnie kolejna szpilka wbita w iPady i system iPadOS, który nadal nie obsługuje wielu kont użytkowników. A przecież tablet to typowo domowe urządzenie, leżakujące często na stoliku kawowym czy na blacie w kuchni. Moja żona korzysta z tabletu równie często co ja, a na iPadzie jest to trochę niezręczne, bo jedno z nas widzi powiadomienia drugiej osoby. Na Galaxy Tab - oraz na innych tabletach z Androidem - nie ma tego problemu. Tym samym można mieć w domu jeden tablet używany przez wszystkich domowników i w pełni zachować prywatność.