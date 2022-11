Google Pixel chciałby zmienić Androida. To się nie uda

System Samsung Android z One UI i telefony Samsung Galaxy już od dawna postrzegane są jako takie odpowiedniki iPhone’a ze świata Androida. Są to urządzenia droższe i, przynajmniej według nie do końca odzwierciedlającej rzeczywistość teorii, bardziej dopracowane od pochodzącej głównie z Chin konkurencji. Samsung zdaje się wyznaczać w świecie mobilnym więcej trendów niż sam Google.