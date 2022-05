Google Pixel Watch istnieje naprawdę. Zobaczymy go razem z Pixelem 7 - oto jak będzie wyglądać

Na pierwszych wizualizacjach Pixel Tablet wygląda jak tablet z generatora tabletów. Zero ekscytacji, zero wyróżników, choć kto wie - niegdysiejsze tablety Google Nexus (ktoś je w ogóle jeszcze pamięta?) też nie powalały specyfikacją, a przez lata były najlepszymi tabletami z Androidem na rynku. Dla Google’a sprzęt ten jest tak "ekscytujący", że zapowiedział go już dziś, choć jego premiera przypadnie dopiero w 2023 r.