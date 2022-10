Fiński telefon może być hitem u polskich służb mundurowych. I to nie jest Nokia

Tradycyjny telefon komórkowy nie jest idealnym urządzeniem dla będącego na misji żołnierza czy znajdującego się na służbie urządzenia. To kruche urządzenie, które nie tylko łatwo uszkodzić mechanicznie, to na dodatek jest istotnym zagrożeniem bezpieczeństwa z uwagi na niedoskonałe oprogramowanie i mnogość czujników. O tym, że akumulator smartfonu zazwyczaj się rozładowuje już po kilkunastu godzinach, nawet nie ma co wspominać.