Kilka miesięcy temu z czystej ciekawości wyjąłem z szuflady prehistoryczny już telefon Lumia 1520, by powspominać stare czasy. Gdy go używałem, był świetny. Taki rodzaj telefonu niegdyś określano mianem fabletu, by podkreślić wówczas rzadki duży rozmiar wyświetlacza. I, siłą rzeczy, akumulatora. Miłe uczucie nostalgii zaburzyła konieczność podłączenia telefonu do ładowarki. Przyzwyczajony do nowoczesnych telefonów z frustracją czekałem długie godziny na naładowanie ogniwa do pełna.