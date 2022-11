W sieci jest mapa największych trucicieli. Można sprawdzić, kto truje w Polsce

Największy to elektrownia w Bełchatowie, która w 2021 odpowiadała według danych za 25 milion ton emisji CO2. Dało to 25 lokatę wśród największych emitentów CO2 na świecie. I 6 w Europie, co bardzo łatwo sprawdzić właśnie za pomocą mapy. Tyle że narzędzie wlicza w to Rosję. Bez niej bełchatowska elektrownia nie ma sobie równych w Unii Europejskiej. To oczywiście wiemy, bo takie dane pojawiają się od dawna, ale pokazuje, że mapa pracuje prawidłowo.