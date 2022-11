Stworzył lampę imitującą światło słoneczne. Innowacyjny wynalazek może odmienić pracę konserwatorów sztuki

Marco Bozzola przed założeniem własnej firmy pracował w branży IT. – Byłem całkiem zadowolony z mojej pracy, ale brakowało mi możliwości eksperymentowania w innych dziedzinach, którymi się pasjonuję: inżynieria, elektronika – mówi Bozzola. – Przez kilka lat w dzień pracowałem w korporacji, a w nocy siedziałem nad własnymi projektami. Gdy tylko wprowadziłem pierwszy produkt na rynek, a zamówienia zaczęły napływać, odszedłem z pracy w IT. A było to już osiem lat temu.