Influencerzy będą niezadowoleni. Nawet 2 mln kary za reklamowanie zabiegów medycyny estetycznej

Nowelizacja ustawy o wyrobach medycznych doprecyzowuje również zasady reklamowania wyrobów medycznych. Taki przekaz musi być kierowany do szerokiej publiczności i sformułowany w sposób zrozumiały dla laika. Nie może zawierać bezpośredniego wezwania dzieci do nabycia reklamowanych wyrobów lub do nakłonienia rodziców albo innych osób dorosłych do kupienia im reklamowanych wyrobów.