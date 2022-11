Gigantyczny akumulator na dwutlenek węgla? To jest jakiś pomysł

Kiedyś, gdy wspominało się słowa dwutlenek węgla, to kojarzyły się one z tym, co człowiek wydycha, a rośliny wdychają. Teraz dwutlenek węgla to złoczyńca, który chce i skutecznie niszczy środowisko, w którym żyją ludzie, prowadząc do ocieplenia atmosfery na powierzchni całego globu. Na horyzoncie jednak pojawił się włoski startup Energy Dome.