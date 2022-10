Miliony użytkowników aplikacji w panice. Zareagował prezydent

Chociażby po to, by zatrzymać wzrok na każdej z ikon aplikacji, jakich użytkownik używa. I zastanowić się co się wydarzy w jego życiu, gdy nagle do tej aplikacji straci dostęp. Jeżeli nic przesadnie szczególnego, sytuacja raczej należy do normalnych. Jeżeli nie, to warto dokładniej przemyśleć tę zależność. I rozważyć, czy na pewno jest bezpieczna.