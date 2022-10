Wobec tego Kancelaria Premiera zaproponowała projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie. Ma on chronić przede wszystkim małoletnich, ale także pomagać rodzicom i opiekunom w ograniczeniu dostępu do treści dla dorosłych. W tym celu na dostawców internetu nałożony zostanie obowiązek wprowadzenia bezpłatnego i prostego w obsłudze mechanizmu blokowania dostępu do treści pornograficznych w internecie.