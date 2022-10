Zdjęcie dnia: tajemnicze rozbłyski w atmosferze Ziemi

Odblask po prawej stronie kadru natomiast, choć barwą przypomina wyładowanie, w rzeczywistości jest zakrzywionym w atmosferze Ziemi światłem odbitym od Księżyca. Rozmycie obrazu jest w tym przypadku spowodowane rozpraszaniem światła na cząsteczkach gazów w górnych warstwach atmosfery Ziemi. Zważając na to, że światłem o najkrótszej długości fali, a tym samym najbardziej podatnym na rozproszenie Rayleigha jest światło niebieskie, widzimy go tu najwięcej. To dokładnie ten sam efekt, który sprawia, że w ciągu dnia niebo jest niebieskie.