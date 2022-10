Cała Polska oszczędza, a Łódź rozświetli drzewa w parku milionem świateł. Kryzys? Jaki kryzys

W Łodzi zawsze inaczej - żartował facebookowy profil miasta reklamując festiwal, który nawet w nazwie miał wrzesień, ale jednak odbędzie się w październiku. Hasło okazuje się uniwersalne, bowiem kiedy wszyscy zastanawiają się, gdzie wyłączyć prąd, by co nieco zaoszczędzić, Łódź rozświetli park. Podwyżki cen prądu? Jak się bawić to się bawić!