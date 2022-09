Dłuższe ferie, kłopoty szpitali, droższe bilety. To nas czeka przez ceny prądu

Na co chcą być gotowi? Na podwyżki cen prądu i ewentualne problemy z jej występowaniem. Już teraz podjęto więc decyzję, że semestr nieco się przedłuży. Egzaminy zaplanowano na lipiec, a nie czerwiec, jak było wcześniej. Władze uczelni doszły do wniosku, że lepiej siedzieć w szkole, kiedy już będzie ciepło, a nie wtedy, gdy trzeba będzie dodatkowo ogrzewać placówkę. Co by przecież bardzo słono kosztowała.