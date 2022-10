W Marsa coś uderzyło. Krater ma 150 metrów i dopiero go znaleźli

Do uderzenia meteoroidu doszło stosunkowo blisko marsjańskiego równika. Mimo to szczegółowe zdjęcia miejsca uderzenia pozwoliły badaczom dostrzec lód wodny wybity przez meteoroid spod powierzchni Marsa. To z kolei ważna wskazówka dla wszystkich naukowców przygotowujących przyszłe załogowe misje marsjańskie. Zważając na to, że naukowcy chcieliby dostarczyć ludzi bezpośrednio w okolice równika marsjańskiego, potwierdzenie istnienia lodu wodnego pod powierzchnią planety jest bardzo dobrą informacją. Nigdy wcześniej tak blisko równika lodu wodnego nie udało się odkryć. W najbliższych miesiącach naukowcy będą dalej analizować wszystkie możliwe dane dotyczące tego ekscytującego wydarzenia na spokojnym na co dzień Marsie.