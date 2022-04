Zdjęcia powierzchni Marsa wykonane z… powierzchni Marsa sprawiają, że możemy zobaczyć co nasze oczy widziałyby albo będą widziały, kiedy już dotrzemy na powierzchnię Czerwonej Planety. Choć na przestrzeni ostatnich ponad czterech miliardów lat ani jeden człowiek nigdy nie stał na powierzchni Marsa, to mamy tam już swoich wysłanników. Na Marsie od kilkudziesięciu lat regularnie lądują łaziki, helikoptery i lądowniki. Dzięki temu na powierzchnię Marsa dotarły także aparaty fotograficzne, które są w stanie wykonywać zdjęcia nie tylko otoczenia, ale nieba widocznego z powierzchni Marsa. Czasami na tym niebie widoczne są księżyce, czasami chmury, czasami nawet Ziemia. Jednak nawet widok Słońca z powierzchni Marsa będzie czymś zupełnie nowym niż to, do czego przywykliśmy na Ziemi.