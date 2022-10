Jednym z istotnych zagadnień fizyki kwantowej jest sposób, w jaki co najmniej dwie cząstki mogą istnieć w tak zwanym stanie splątanym. To, co dzieje się z jedną z nich w splątanej parze, określa to, co dzieje się z drugą cząstką, nawet jeżeli fizycznie są one daleko od siebie.