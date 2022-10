Martirenti chwaliła się, że została milionerką, teraz przyznała się do oszustwa

- Nie mam siły po raz kolejny udawać, że ja wiem co to jest - mówi ze łzami w oczach Marta Rentel, działająca w sieci jako Martirenti. W ten sposób przyparta do muru influencerka odsłania kulisy jednej z najważniejszych transakcji NFT w Polsce. Rola Marty Rentel ograniczyła się do bycia modelką, która nie ma pojęcia o tokenach w blokchain. Za całą akcją stał natomiast Bartosz Sibiga i Jakub Chmielniak.