Rzadko mnie cieszy, gdy gra zostaje anulowana. Oto 3 powody, by wypić za to, że Ghost Recon trafił do piachu

Zdarza się, że zapowiedzi zupełnie nowej gry towarzyszy nam wyłącznie jedno pytanie: ale po co? Posiadacze konsol PlayStation do teraz głową się, czy remake pierwszego The Last of Us jest zasadny. O ile jednak dzieło studia Naughty Dog przedstawia wysoką wartość, tak w przypadku Ghost Recon Frontline na pytanie ale po co? nawet najwięksi fani serii nie potrafili znaleźć dobrej odpowiedzi. Na szczęście nie muszą dłużej jej szukać, ponieważ projekt trafił tam, gdzie było jego miejsce: do piachu.