Hyper Scape to battle royale od Ubisoftu. Nareszcie wielka arena z gęstą miejską zabudową

Activision Blizzard ma swoje Call of Duty Warzone. Electronic Arts promuje Apex Legends. Epic Games nieustannie rozwija Fortnite’a. Nic dziwnego, że również Ubisoft chciał mieć własne battle royale w portfolio. W ten sposób powstało unikalnie wyglądające Hyper Scape.

Nareszcie jakieś battle royale, które nie wygląda jak klon PUBG lub Fortnite’a. Hyper Scape wyróżnia się areną, wyglądającą niczym wielka, europejska aglomeracja. Miejski klimat gry ma swoje odzwierciedlenie między innymi w projektach strojów noszonych przez grywalne postaci, a także w luźniejszym i mniej militarystycznym klimacie.

Hyper Scape to pierwsze battle royale z tak gęstą zabudową.

Większość gier tego (sub)gatunku rozgrywa się na wielkich, otwartych przestrzeniach. Gigantyczne pola, łąki i zagajniki są od czasu do czasu przecinane osiedlem mieszkaniowym, centum handlowym czy kompleksem fabrycznym. Zabudowania na arenach battle royale są jednak niczym wyspy na morzu - rozrzucone, oddalone od siebie i stanowiące mniejszą część krajobrazu. To oczywiście pochodna ograniczeń sprzętowych, które nie pozwalają odtworzyć pełnego, gęstego od mieszkań miasta.

Hyper Scape wyróżnia się na tym polu, zachęcając do intensywnej walki ulicznej, głównie na bliskie oraz średnie dystanse. Setka śmiałków ląduje w ciasno zabudowanym mieście, walcząc na jego ulicach, a także na dachach. Miejska dżungla to dominujący motyw Hyper Scape, wyróżniający nadchodzącą grę Ubisoftu na tle innych tytułów battle royale.

Hyper Scape będzie darmowe, a widzowie na Twitchu wpłyną na rozgrywkę.

Drugi wyróżnik gry Ubisoftu to silna integracja z najpopularniejszą platformą do strumieniowania wideo z gier. Widzowie oglądający naszą rozgrywkę na Twitchu otrzymają komplet unikalnych możliwości, jakich nie oferuje żadna inna gra wideo. Internauci będą mogli np. zagwarantować wszystkim czempionom pozostałym przy życiu nielimitowaną amunicję, albo zwiększyć siłę przyciągania ziemskiego, wpływając tym samym na prędkość i mobilność awatarów.

Inne cechy i elementy definiujące Hyper Scape to licznie rozłożone pola wyrzucające graczy wysoko w powietrze, brak obrażeń wysokościowych, umiejętności specjalne oraz możliwość odrodzenia pokonanego członka drużyny, tak jak działa to np. w Apex Legends czy Call of Duty Warzone.

Hyper Space zadebiutuje na PC, PlayStation 4 oraz Xboksie One.

Na ten moment nic nie wiadomo o ewentualnej wersji dla konsoli Nintendo Switch. Możemy się jednak spodziewać, że tak jak inne gry Ubisoftu, również Hyper Scape pojawi się na PlayStation 5 oraz Xboksie Series X. Właśnie ruszyły zamknięte beta-testy tej produkcji. Jej finalna data premiery wciąż nie jest znana. Wiadomo za to, że gdy Hyper Scape zadebiutuje, w tytuł będzie mógł zagrać każdy zainteresowany. Mamy bowiem do czynienia z produkcją free2play.