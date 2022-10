mObywatel dostał ważną aktualizację. Znika najbardziej irytująca funkcja

mObywatela używa prawie 8 milionów Polaków, co napędza Kancelarię Prezesa Rady Ministrów do stałego usprawnienia działania aplikacji. W najnowszej aktualizacji mObywatel wyzbywa się konieczności odblokowania kodem PIN i pozwala na ustawienie alternatywnego zabezpieczenia dostępu. A nie są to jedyne nowości.