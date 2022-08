mObywatel w przeglądarce już działa. Kiedyś będzie wspaniały

Z jakich usług możemy skorzystać? Docelowo mają być to wszystkie usługi, jakie oferuje nasze e-tam e-państwo. Mamy tu więc sprawy podatkowe, wydawanie dokumentów (w tym prawa jazdy), sprzedaż samochodu, zgłoszenie narodzin dziecka czy wniosek o kartę EKUZ lub wydanie paszportu. „Mamy” póki co teoretycznie, bo mObywatel na razie jest dostępny w przeglądarce w tak wczesnej wersji, że póki co kliknięcie w daną sprawę przenosi nas do strony rządowej z instrukcją postępowania, a nie bezpośrednio do formularza. Jest też skrzynka odbiorcza, która ma docelowo zastąpić tę z ePUAP, ale póki co i po niej hula wiatr.